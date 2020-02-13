تحيين الاهداف الاستراتيجية لبرنامج ميزانية وزارة التعليم العالي محور جلسة عمل بمقر الوزارة

مثل تحيين الاهداف الاستراتيجية لبرنامج ميزانية وزارة التعليم العالي وإعادة صياغة مؤشرات ادائها، محور جلسة عمل انتظمت، امس الاربعاء، بمقر الوزارة بغاية صياغة مقاربة أكثر تشاركية في مجال حوكمة القطاع بين المصالح المركزية والجامعات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.

وتندرج هذه الجلسة في اطار تفعيل الإصلاح الجامعي في محوره المتعلق بتحسين الحوكمة ومنظومة المعلومات والمؤشرات المعتمدة في مجال برمجة ميزانية التعليم العالي.

وتم خلال الاجتماع تباحث سبل إعتماد منهجية جديدة لتحديد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج التعليم العالي، وكيفية توظيفها لتحسين وتحديث حوكمة البرامج وصياغة الميزانية.

كما مكن الاجتماع في مرحلة أولى من الوقوف على النقائص التي يتضمنها إطار الأداء الحالي وتم في مرحلة ثانية الاستماع لتدخلات الحاضرين وتسجيل مقترحاتهم الهامة بخصوص مراجعة وتحيين الأهداف والمؤشرات الخاصة ببرنامج التعليم العالي.

وقد ترأس الجلسة المدير العام للتعليم العالي، عبد المجيد بن عمارة، ورئيس برنامج ميزانية التعليم العالي وسامي إطارات الوزارة والجامعات ورؤساء البرامج الثلاثة الاخرى (البحث العلمي والخدمات الجامعية والقيادة والمساندة) بالإضافة إلى المديرة العامة المكلفة بوحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وعدد من الخبراء والجامعيين المختصين في مجال التخطيط الاستراتيجي.