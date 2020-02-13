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منوبة: القبض على عدد من مروّجي الكوكايين والمخدرات وحجز 35 غرام كوكايين و140 قرص مخدر

2020/02/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدليّة بمنوبة، أمس الأربعاء، من القبض على مروّج لمخدّر الكوكايين بمنطقة قصر السعيد وحجز كميّة 35 غرام من هذه المادة، حسب ما صرح به مصدر أمني لـ(وات).
وأوضح ذات المصدر، أنه تم نصب كمين محكم للمروّج الذي قام بابتلاع حوالي 5 غرامات من الكوكايين عند إلقاء القبض عليه والعثور على بقية الكمية مخبّأة في سيارته، الى جانب أنواع أخرى من الأدوية التي يقوم بمزجها مع المخدر لزيادة وزن الكميات المعدة للترويج.
وتمكن أعوان الفرقة أيضا، في عمليّة ثانية نفذوها في ذات اليوم، من إيقاف مروّجَيْ مواد مخدرة وحجز حوالي 140 قرصا مخدرا مخفيّة بمحل تجاري على ملك أحدهما.
وقد تم الاحتفاظ بالمروجين الثلاث، في انتظار إحالتهم على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، فيما يتواصل تركيز الاعوان على مكافحة هذه الجريمة وخاصة في محيط المؤسسات التربويّة والأحياء السكنية.

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