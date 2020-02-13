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سيدي بوزيد: تعطّل الدروس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بسيدي بوزيد الغربية

2020/02/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تعطّلت، اليوم الخميس، مختلف الدروس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بسيدي بوزيد الغربية، وذلك اثر دخول الاساتذة في إضراب انذاري احتجاجا على اعتداء أحد التلاميذ بالعنف الشديد على أستاذه داخل القسم، يوم أمس الاربعاء.

وأوضح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي، صلاح براهمي، في هذا الصدد، أن احد تلامذة معهد ابن خلدون بالمنطقة، قام بالاعتداء على أستاذه داخل القسم مما تسبب في فوضى شديدة وإيقاف الدروس بالمعهد.

وأشار، إلى تكرر وارتفاع وتيرة ظاهرة الاعتداءات على الاطارات التربوية نتيجة تراخي السلط الامنية والجهوية في معالجتها وردع المخالفين، مما أفقد هيبة المدرس، وفق تعبيره. وطالب، في السياق ذاته، بإيقاف المعتدي ومعاقبته، مهددا بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية مستقبلا.

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