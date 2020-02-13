وزارة التعليم العالي: انطلاق الامتحانات اليوم الخميس بالمعهد العالي “ابن شرف” في ظروف طيبة

انطلقت صباح اليوم الخميس امتحانات الدورة الرئيسية للسداسي الاول بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس “ابن شرف” في ظروف طيبة وفي كنف الهدوء حسب بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعبرت الوزارة عن ارتياحها للتوصل إلى إنهاء الأزمة والاضطرابات التي عطلت السير العادي للدروس والامتحانات منذ بداية شهر جانفي الماضي وعكرت المناخ الاجتماعي بهذه المؤسسة الجامعية.

كما ثمنت مجهودات المسؤولين الجامعيين والأساتذة والطلبة وكل الأطراف التي انخرطت بمسؤولية في إنجاح المساعي التي بذلتها الوزارة لتقريب وجهات النظر بين المتدخلين خلال اللقاءات والاجتماعات التي أشرفت عليها.

ودعت الوزارة في هذا الصدد، كل الأطراف المعنية إلى السعي للحفاظ على مناخ سليم صلب المؤسسة وإلى مواصلة العمل والحوار في كنف الاحترام لتجاوز كل الخلافات، دون اللجوء لتعطيل السير العادي للدروس والامتحانات، حسب نص البلاغ.

جدير بالتذكير أن المعهد العالي للعلوم الانسانية “ابن شرف” شهد خلافات كبيرة بين الطلبة وإدارة المعهد منذ أكثر من سنة انجر عنها توقف الدروس في أكثر من مناسبة الى جانب تعطل الامتحانات لا سيما امتحانات السداسي الأول من السنة الجارية.

وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي، قد طرحت مبادرة لضمان اجراء هذه الامتحانات ترتكز على حل الخلافات القائمة بين عدد من الطلبة من جهة والمجلس العلمي بالمعهد من جهة ثانية حسب ما أكده الكاتب العام للجامعة حسين بوجرة في تصريح سابق ل(وات).

وتهدف المبادرة التي لقيت دعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الى فتح باب الحوار مجددا بين الطلبة وأساتذتهم بالمعهد ووضع حد للخلافات الحاصلة التي خلفت أجواء من الاحتقان بين الطرفين.

وأشار بوجرة الى أن الجامعة ستواصل جهودها من أجل تطويق الاشكاليات الحاصلة قصد توفير مناخ من الثقة بين الطلبة والأساتذة لضمان انجاز الامتحانات في آجالها مبينا أهمية أن تفضي المبادرة الى انجاح انجاز السنة الجامعية بالمعهد العالي للعلوم الانسانية “ابن شرف” الذي يعد واحدة من بين

أهم مؤسسات التعليم العالي في تونس حسب تقديره.