الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام نهاية الاسبوع الجاري:

(كافة المقابلات على الساعة 14)

السبت 15 فيفري

الإتحاد المنستيري – النجم الساحلي نعيم حسني

نجم المتلوي – النادي الصفاقسي يسري بوعلي

هلال الشابة – الملعب التونسي اسامة رزق الله

الأحد 16 فيفري

النادي الإفريقي – نادي حمام الأنف هيثم قيراط

اتحاد بن قردان – الشبيبة القيروانية مراد الجربي

اتحاد تطاوين – مستقبل سليمان فرج عبد اللاوي

الإربعاء 19 فيفري

النادي البنزرتي – الترجي الرياضي