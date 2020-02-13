الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام نهاية الاسبوع الجاري:
(كافة المقابلات على الساعة 14)
السبت 15 فيفري
الإتحاد المنستيري – النجم الساحلي نعيم حسني
نجم المتلوي – النادي الصفاقسي يسري بوعلي
هلال الشابة – الملعب التونسي اسامة رزق الله
الأحد 16 فيفري
النادي الإفريقي – نادي حمام الأنف هيثم قيراط
اتحاد بن قردان – الشبيبة القيروانية مراد الجربي
اتحاد تطاوين – مستقبل سليمان فرج عبد اللاوي
الإربعاء 19 فيفري
النادي البنزرتي – الترجي الرياضي