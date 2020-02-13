سليانة: تحرك احتجاجي تحت شعار “الشباب والتنمية والتشغيل والتصدي لمظاهر الفساد”

نظم، اليوم الخميس، عدد من مكونات المجتمع المدني بولاية سليانة، تحركا احتجاجيا تحت شعار “الشباب والتنمية والتشغيل والتصدّي لمظاهر الفساد” بساحة الشهيد الغزواني بسليانة المدينة.

وبيّنت، المتحدثة باسم المحتجين منال التليلي في تصريح لـ(وات)، بأنهم يطالبون بحقهم في التشغيل خاصة وأن أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، فضلا عن مطالبتهم بحق الجهة في التنمية كبقية الولايات الأخرى.

وأضافت، أن مختلف مكونات المجتمع المدني ترفض كل أشكال الفساد في الانتدابات، مشيرة إلى ضرورة تفعيل التمييز الايجابي في الجهة باعتبار ان مدينة سليانة تهمشت طيلة فترة الحكومات المتعاقبة، وفق قولها.

وقالت الناشطة بالمجتمع المدني، غادة الهمامي، أن الجهة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم، لافتة إلى أنه سيتم التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، على حد تعبيرها.

وقد رفع عدد من المحتجين شعارات تندد بـ”فك العزلة اقتصاديا” و “لا للمحسوبية في التشغيل”و “خدمني”، وذلك وفق ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة.