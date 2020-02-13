سيدي بوزيد: قطاع زيت الزيتون وبرنامج خزن الزيت محور جلسة عمل بمقر الولاية

مثّل قطاع زيت الزيتون وبرنامج خزن الزيت، موضوع جلسة عمل انتظمت، اليوم الخميس، بمقر ولاية سيدي بوزيد بإشراف والي الجهة، محمد صدقي بوعوني، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، وبحضور ممثلي الادارات الجهوية المعنية والمنظمات الوطنية.

وقد تم بالمناسبة، شرح البرنامج الاستثنائي للتمتع بمنحة خزن الزيت الموجّه للفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين بعد بروز العديد من الاشكاليات المتعلقة بارتفاع صابة الزيتون 2019-2020 مقابل انخفاض اسعار البيع.

وقد أوضح شكري بيوض، أن الديوان الوطني للزيت قد قام بالعديد من الاجراءات لتخزين 100 ألف طن من الزيت بكلفة 40 مليون دينارا، بعد أن بلغت الكميات المحولة 3 آلاف طن في اليوم، وذلك تبعا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 31 جانفي 2020 بهدف الحفاظ على أسعار معقولة لبيع زيت الزيتون تستجيب لتكلفة انتاجه.

وتمت الاشارة أيضا، الى أن نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد قد بلغت 81 بالمائة، حيث وصلت الكميات المجمعة الى 162 ألف طنا من جملة 200 ألف طن، وتحويل 88869 طنا، علما وأن 78 معصرة اشتغلت بطاقة تحويل يومية تصل الى 1518 طنا في اليوم.