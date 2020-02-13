التجاري بنك يعرض خدمة “رزقي” على باعثي المشاريع الصغرى خلال الصالون الدولي للبنوك والتأمين والخدمات الماليّة

انطلقت اليوم الخميس 13 فيفري 2020 فعاليات الدورة الثامنة للصالون الدولي للبنوك والتأمين والخدمات الماليّة “expo finances 2020” وذلك تحت اشراف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية و الجامعة التونسية لشركات التأمين ومجموعة “سوجيفوار “، ويمتدّ الى غاية السبت 15 فيفري 2020.

وتنتظم هذه الدورة تحت شعار : “تمويل المبادرة الخاصة ورقمنة القطاع البنكي”.

هذا وقد شارك التجاري بنك في هذه التظاهرة الهامّة للكشف عن آخر مستجدّاته في مجال تمويل المبادرات الخاصّة ورقمنة القطاع البنكي.

التجاري بنك أطلق خدمة “رزقي” لفائدة الشركات الصغرى وشعارها ” ثنيتك مسهّلة” وهي خدمة موجّهة للباعثين الشبان و تعمل على ادماج المؤسسات الصغرى في الدورة الاقتصاديّة وخلق مواطن الشغل وستساهم كذلك في الحد من وفيّات المؤسّسات.

وفي هذا الاطار أكّدت نامية العيّادي المكلّفة بالاتصال بالتجاري بنك أن “رزقي” ستوفّر مجموعة من الخدمات المتكاملة للحرفاء انطلاقا من الجانب المالي المتمثّل أساسا في تمويل المشروع مرورا بالمرافقة والتكوين في كافة مراحل بعث المشروع.

كما ستتيح “رزقي” للحرفاء امكانيّة الحصول على سيّارة عبر تمكينه من تسهيلات لدى “التجاري ليزينق”.

كما ستوفّر هذه الخدمة للحرفاء جانب تأمين المؤسّسة والاشتراك المجاني في منظومة “swiver” وهي خدمة تمكّنه من تسيير منظومة الفوترة والتعامل مع الحرفاء عن بعد.

كما أكّدت العيادي أن التجاري بنك قد وضع على ذمّة باعثي المشاريع الصغرى أعوان ذوي كفاءات عالية لتعريفهم بكافّة الخدمات وتسهيل معاملاتهم مع البنك.