الرابطة 2 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة

فيما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد:
السبت 15 فيفري
– المجموعة الأولى :
الأولمبي الباجي – نادي أولمبيك مدنين وسيم بن صالح
هلال مساكن – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة نضال اللطيف
– المجموعة الثانية :
أمل حمام سوسة – مستقبل المرسى احمد الذوادي
جندوبة الرياضية – جمعية جربة مختار دبوس
الملعب الصفاقسي – مستقبل وادي الليل اشرف الحركاتي
أمل جربة – النادي المنزلي اسامة شريط
الأحد 16 فيفري
المجموعة الأولى :
سبورتينغ بن عروس – مستقبل السبيخة باديس بن صالح
أولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي هيثم القصعي
مستقبل قابس – جمعية اريانة حسام بولعراس
ترجي جرجيس – سكك الحديد الصفاقسي ايمن النصري
المجموعة الثانية :
مستقبل الرجيش – الملعب القابسي مجدي بلاغة
قوافل قفصة – مستقبل القصرين سفيان قطاط