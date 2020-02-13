الرابطة 2 : تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة

فيما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد:

السبت 15 فيفري

– المجموعة الأولى :

الأولمبي الباجي – نادي أولمبيك مدنين وسيم بن صالح

هلال مساكن – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة نضال اللطيف

– المجموعة الثانية :

أمل حمام سوسة – مستقبل المرسى احمد الذوادي

جندوبة الرياضية – جمعية جربة مختار دبوس

الملعب الصفاقسي – مستقبل وادي الليل اشرف الحركاتي

أمل جربة – النادي المنزلي اسامة شريط

الأحد 16 فيفري

المجموعة الأولى :

سبورتينغ بن عروس – مستقبل السبيخة باديس بن صالح

أولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي هيثم القصعي

مستقبل قابس – جمعية اريانة حسام بولعراس

ترجي جرجيس – سكك الحديد الصفاقسي ايمن النصري

المجموعة الثانية :

مستقبل الرجيش – الملعب القابسي مجدي بلاغة

قوافل قفصة – مستقبل القصرين سفيان قطاط