مسار المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة محور لقاء بين الفخفاخ والغنوشي

أطلع رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، خلال لقاء جمعهما ظهر اليوم الخميس بقصر باردو، على مسار المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة، ورؤيته العامة حول هيكلتها وحزامها السياسي وخطوط عملها المستقبليّة.

وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان، أن هذا اللقاء يندرجُ في سياق حرص رئيس مجلس نواب الشعب على أداء دوره الوطني في تقريب وجهات النظر، والمساهمة في تذليل العقبات وإنجاح مسار تشكيل الحكومة الجديدة التي يعتزمُ الفخفاخ عرض تركيبتها النهائيّة غدا الجمعة على رئيس الجمهوريّة.

وشدد الغنوشي خلال اللقاء، على حاجة البلاد إلى توافقٍ واسعٍ حول حكومة وحدة وطنيّة، تكون قادرة على الاستجابة لتطلعات التونسيّين وتنفيذ ما تحتاجهُ البلاد من إصلاحات.

يذكر أن الفخفاخ، كان التقى أول أمس الثلاثاء الغنوشي بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، وتناول اللقاء آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة.

ومن المنتظر أن يقدم الفخفاخ مساء غد الجمعة، الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.