بنزرت: حجز 650 لترا من زيت الزيتون بمحيط السوق البلدي بمدينة بنزرت

تمكنت المصالح الرقابية المشتركة بمدينة بنزرت، اليوم الخميس، من حجز حجز650 لترا من زيت الزيتون بحوزة تاجر متجوّل في محيط السوق البلدي ببنزرت، وفق ما أفاد به رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، عادل بنطاهر، مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن الجهاز الرقابي المشترك التابع لمركز السوق البلدي والادارة الجهوية للصحة، وخلال دورية مراقبة في المحيطين الداخلي والخارجي للسوق، تفطّن لتعمّد تاجر متجوّل الانتصاب بمحيط السوق، وترويج بضاعته دون أدنى شروط الصحة والالتزام بالظوابط القانونية، فتم على الفور حجز كامل الكمية، وتحرير محضر خزن للترويج بين المستهلكين لمواد غذائية في أوعية بلاستيكية غير صحية.