غازي الشواشي يتحدث عن الأسماء المقترحة لتولي وزارتي الداخلية والعدل في حكومة الفخفاخ..

إلياس الفخفاخ يقدم الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية يوم الجمعة 14 فيفري الجاري

فيديو/ضجة كبيرة بلغت حد التشكيك في مصداقية البرنامج : تزوجا في “عروسة وعريس” وادعيا ان زواجهما كلفهما قرابة 100 ألف دينار..

عاجل/مقتل امرأة بعد سقوطها من الطابق الثاني: معطيات وتفاصيل جديدة في القضية..

بنزرت: حجز 650 لترا من زيت الزيتون بمحيط السوق البلدي بمدينة بنزرت

2020/02/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت المصالح الرقابية المشتركة بمدينة بنزرت، اليوم الخميس، من حجز حجز650 لترا من زيت الزيتون بحوزة تاجر متجوّل في محيط السوق البلدي ببنزرت، وفق ما أفاد به رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، عادل بنطاهر، مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن الجهاز الرقابي المشترك التابع لمركز السوق البلدي والادارة الجهوية للصحة، وخلال دورية مراقبة في المحيطين الداخلي والخارجي للسوق، تفطّن لتعمّد تاجر متجوّل الانتصاب بمحيط السوق، وترويج بضاعته دون أدنى شروط الصحة والالتزام بالظوابط القانونية، فتم على الفور حجز كامل الكمية، وتحرير محضر خزن للترويج بين المستهلكين لمواد غذائية في أوعية بلاستيكية غير صحية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn