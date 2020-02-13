بالصور/وزير الداخلية يشرف على موكب تركيز المكتب النّموذجي للعلاقة مع المواطن بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة

أشرف صباح اليوم الخميس 13 فيفري 2020 وزير الدّاخليّة “هشام الفراتي” على موكب تركيز المكتب النّموذجي للعلاقة مع المواطن بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة وذلك بحضور الممثّل الدّائم لبرنامج الأمم المتّحدة الانمائي بتونس وسعادة سفير اليابان ومساعدة سفيرة المملكة المتّحدة ومستشار سفارة كندا بتونس.

وألقى الوزير بالمناسبة كلمة أعرب فيها عن شكره لكلّ الشّركاء الاستراتيجيّين لوزارة الدّاخليّة لما يقدّمونه من مساندة في إطار مشاريع الشّراكة التي كان لها الأثر الإيجابي وخاصّة في إرساء أنموذج تونسي لمفهوم شرطة الجوار والتي من أهمّها فضاء المواطن بالإدارة العامّة للحرس الوطني، الذي يندرج بدوره في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن الذي انطلق منذ سنة 2013 بالشّراكة بين مصالح وزارة الدّاخليّة وبرنامج الأمم المتحدّة الإنمائي بتونس وبدعم من كلّ من كندا والمملكة المتّحدة واليابان.

وأكّد وزير الدّاخليّة على الإرادة التي تحدو الوزارة لمزيد ترسيخ علاقات التّعاون والشّراكة وهو ما تجسّم من خلال امضاء وثيقة مشروع إصلاح قطاع الأمن في مرحلته الثّالثة (2019-2021).