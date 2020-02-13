جلسة عامة للبرلمان يوم 26 فيفري الجاري للنظر في عدد من مشاريع القوانين

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، في اجتماع عقده بباردو، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري للنظر في 4 مشاريع قوانين.

وأوضح المجلس، في بلاغ، ان المشاريع تتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين تونس وألمانيا الاتحادية ومشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية.

من جهة اخرى تداول مكتب البرلمان في بداية اشغاله حول تقارير اللجان البرلمانية الجاهزة، وقرّر إحالة مقترح قانون يتعلق باتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (لجنة قارة)، مع طلب استعجال النظر.

واطلع المكتب على مراسلة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة المتعلقة (لجنة برلمانية قارة) بتنازع اختصاص حول مشروع القانون المتعلق بإصدار المجلة الرقمية وأقرّ ابقاءه محالا على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية و البيئة.

واطلع كذلك على مذكرة تنازع اختصاص حول ملف الاموال المصادرة المقدمة من رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ودعا في هذا الاطار مختلف اللجان الى الحرص على احترام الاختصاصات الموزعة وفق النظام الداخلي .

من جهة اخرى عاين المكتب الإعلام المتعلق بانضمام النائب خير الدين الزاهي (غير منتم الى كتل) الى كتلة الإصلاح.

و تداول المكتب في الأنشطة الخارجية للبرلمان وقرّر مشاركة النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي، في الاجتماع البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده يوم 11 مارس المقبل بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) على هامش الدورة 64 للجنة المكلفة بوضعية المرأة بمنظمة الامم المتحدة .

و قرّر المكتب مشاركة مجلس نواب الشعب في اجتماعي كل من لجنة الشؤون السياسية ولجنة التعاون والتنمية التابعتين للمجلس البرلماني للفرنكوفونية، اللذين سينعقدان ببوخارست (رومانيا) يومي 5 و6 مارس 2020، وأقر كذلك المشاركة في أشغال الدورة العادية 16 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي ستلتئم بتركيا يومي 7 و8 مارس 2020.