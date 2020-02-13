مجدي التراوي..الترجي جاء الى الدوحة من اجل التتويج بكاس السوبر

قال مجدي التراوي المدرب المساعد للترجي الرياضي التونسي ان فريقه جاء الى الدوحة من اجل الفوز بلقب السوبرالافريقي لكرة القدم عندما يتبارى غدا الجمعة مع نادي االزمالك المصري مضيفا ” الترجي لم يتمكن منذ فترة طويلة من التتويج بالكاس الافريقية الممتازة وهو ما يجعل اللاعبين مقرين العزم على الظفر باللقب وعدم تكرار عثرة الدورة الماضية ” .

واضاف ان اللاعبين مدعويين الى التركيز من اجل تحقيق الفوز مشيرا الى ان المباراة تكسب فوق الميدان ولا معني للترشيحات الاولية مضيفا ان الترجي كان مرشحا في الدورة الماضية للفوز لكن الرجاء المغربي هو الذي فاز في الاخير معتبرا ان الفريق استوعب الدرس جيدا ولن يقع هذه المرة في فخ استسهال المهمة .

واشار الى انه رغم ان فريق الترجي تغير بنسبة قرابة سبعين بالمائة فان المجموعة الحالية قادرة على رفع التحدي امام فريق الزمالك المحترم .

واضاف “ان المقابلات الثلاث المقررة في الفترة المقبلة ليس لها نفس الطابع باعتبار ان مبارة السوبر تكسب في مباراة واحدة حاسمة بينما مقابلتي الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة الابطال يحتملان الحسابات.

واكد التراوي على ان الترجي تعود اللعب تحت عامل الضغط ويحاول ان يوظف الضغط المسلط عليه ايجابيا مضيفا ان اللعب في مستوى عال يقتضي التعود على اللعب تحت الضغط .

واوضح انه رغم ماراطون المقابلات فان الفريق سيكون جاهزا لكسب التحدي مؤكدا على اهمية الدعم الجماهيري للاعبين من احبائه في الدوحة .

ومن جهته قال ايهاب المباركي لاعب الترجي ان اللاعبين مقرين العزم على الفوز باللقب مشيرا الى ان المجموعة الحالية حققت عدة القاب للجمعية بينما مازالت لم تفز بلقب السوبر الافريقي وهو ما يحفز اللاعبين على مزيد البذل من اجل العودة الى تونس باللقب لتعزيز رصيد النادي من التتويجات .

ويذكر ان الترجي التونسي اجرى مساء اليوم حصة تدرييبة بملعب المباراة بنادي الغرافة على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وهو نفس توقيت اللقاء (س 17 بتوقيت تونس) .

ويلاقي الترجي غدا بملعب الغرافة نادي الزمالك االمصري .

وكان الترجي خسر نهائي الدورة الماضية امام الرجاء البيضاوي المغربي في الدوحة 1-2 . ويعود اخر تتويج له بلقب السوبر الى عام 2005 .

وكان وفد الترجي الرياضي التونسي وصل مساء الثلاثاء الى العاصمة القطرية الدوحة ويرافقه رئيس النادي حمدي المدب.