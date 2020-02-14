في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الجمعة 14 فيفري 2020

الحمل

ترى نفسك دائما أنك شخص عملي ومثقف وتتحلى بالحكمة والمعرفة، ولكنك شخص غامض فى حين أن لديك سرعة البديهة التى تساعدك على الاقتراب من الأشخاص ومعرفة حقيقة المشاعر التى تكمن داخلهم.

الثور

ربما تسمع بعض الأخبار السارة اليوم. مهما كانت هذه الأخبار، ستكون سعيدا ومقبلا على الحياة. ربما تفكر في السير حول المنزل أو في الحديقة حتى تستغل طاقتك. ربما تفكر معظم الوقت في مستقبلك وتتطلع لتنفيذ بعض الخطط. استمتع بوقتك في المساء.

الجوزاء

سبب شعورك بالإحباط والفشل اليوم هو انتقاد مجموعة من السخفاء لك ولأسلوبك. أنت شخص عاطفي وحساس جدا، ولذلك ستتأثر بما قالوه لفترة طويلة. حاول أن تثق في نفسك أكثر من ذلك. لا تجعل هؤلاء يفسدونك عليك يومك. لا تضع وقتك في التحدث مع شخصيات لا تستحق الاهتمام.

السرطان

انتبه إلى طريقتك في الكلام مع شريكك لأنك إذا انفعلت فستفقد حبه. إنك لا تثق في شريكك كما تصدق ما يقال لك وذلك قد يوسع الهوة بينكما. لا تنفعل كلما وجه لك الشريك ملاحظة. ستحتاج إلى بعض الراحة لتستطيع إنجاز مشاريعك المعلقة.

الاسد

قد يكون من الصعب عليك أن تشعر بالراحة والسكينة في المنزل اليوم. عدم استقرار العلاقة بين أفراد أسرتك سيؤدي إلى خلق مشاكل جديدة ومعقدة كل يوم. كن حذرا عند التحدث مع أحدهم. حاول أن تلطف الأجواء دون أن تتأثر نفسيتك بما يحدث.

العذراء

لا يوجد شخص مهم بالنسبة لك اليوم أكثر من الشريك. ربما تتخذ قرارا جديدا يخص علاقتك به. كل شيء سيكون على ما يرام اليوم، خاصة أن مزاجك معتدل. لا تهتم بعيوب الآخرين وانشغل بعيوبك أنت. أخبر من حولك بما تريده بهدوء.

الميزان

احذر التطرف في الكلام، وتجنب فرض وجهة نظرك في هذا اليوم، بإمكانك طرح الأفكار بسهولة من دون أن تواجه معارضة أو عقبات. الانطباع السائد مع الشريك يثبت أنك قادر على معالجة أي مشاكل بهدوء. التوتر الدائم الذي ينتابك أمام أبسط الأمور يسبب لك مشاكل أنت بغنى عنها.

العقرب

حاذر التوتر حين تخرج للقاء الآخرين. قد تكون طموحاتك كبيرة لكنك تصطدم بإرادة معاكسة. تبدو قلقا بشأن مبادرة لا بد منها. كن هادئا وتحلَ بالروح الرياضية. كن على الحياد متفاديا الخلافات والتوتر، إذ إن مزاجك يبدو متقلبا فلا ترتبك.

الجدي

يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك. ستكون العقل المفكر والمدبر في عملك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك. تحاول إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء مع الشريك، وتكسب ثقته بكل جدارة واحترام. وضعك الصحي جيد فلا تقلق.

برج الدلو

لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهرا، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر. قد تنقلب الأمور رأسا على عقب صحيا بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك.

الحوت

لا بأس من التحدث مع صديق يشاركك نفس الاهتمامات ولكن احتفظ بأسرارك. يسهل عليك البدء فى المشروعات الجديدة اليوم. حاول اليوم أن تتجنب السير في الهواء الطلق حتى لا تتفاقم حالتك المرضية وتكون أكثر عرضة للبرد.