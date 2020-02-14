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عاجل/بالأسماء: تسريب التشكيلة الوزارية لحكومة الياس الفخفاخ..

2020/02/14 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

نشرت قناة العربية قائمة اسمية قالت إنها لتركيبة حكومة إلياس الفخفاخ المنتظرة التي أرسلها إلى الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي والتي ستعرض اليوم الجمعة على رئيس الجمهورية قيس سعيد .

وفي ما يلي تفاصيل القائمة:

وزارة الدفاع الوطني: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺆﺩﺏ
وزارة الخارجية: ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ أو خالد السهيلي
وزارة الداخلية: ﻣﻨﻴﺮ ﻛﺴﻴﻜﺴﻲ أو عبد الرحمان الحاج علي
وزارة ﻋﺪﻝ: ﺛﺮﻳﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ
وزارة المالية: نزار يعيش
وزارة التجارة : ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﻨﻲ
وزارة الطاقة: ﻣﺮﺯﻭﻕ ﻣﻨﺠﻲ
وزارة تكنولوجيات الاتصال: ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ
وزارة التعاون ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ: ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺰﺍﺑﻲ
وزارة ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ: ﺷﻜﺮﻱ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
وزارة ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ: ﺑﺴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻟﻲ
وزارة التربية: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪﻱ
وزارة التعليم العالي: ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻳﺮﻱ
وزارة الصحة: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ: ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ﺍﻟﻬﻤﺎﻣﻲ
وزارة السياحة: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻣﻲ
وزارة الثقافة: ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﻱ
وزارة أملاك الدولة: ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ
وزارة ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ: ﺃﺣﻤﺪ ﻗﻌﻠﻮﻝ
و زارة المرأة: أﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺤﻴمي
وزارة التجهيز: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﻲ
وزارة التشغيل: ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻠﺤﺎﺝ
وزارة ﺍلإﺻﻼﺡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ
وزارة الفلاحة: ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻲ
وزارة الشؤون الدينية: أحمد عظوم
وزارة النقل: صالح بن يوسف

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