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رونالدو يحقق التعادل ليوفنتوس 1-1 مع ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

2020/02/14 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أحرز كريستيانو رونالدو هدفا ليوفنتوس من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع مستضيفه ميلان الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم يوم الخميس.

وتقدم أنتي ريبيتش لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية في الدقيقة 61 سكنت شباك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وأكمل فريق المدرب ستيفانو بيولي آخر 18 دقيقة بعشرة لاعبي بعد طرد المدافع تيو هرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد إذ لمست تسديدة رونالدو من ركلة خلفية ذراع دافيدي كالابريا مدافع ميلان.

وسدد اللاعب البرتغالي الكرة في سقف المرمى ليدرك التعادل قبل مباراة العودة في تورينو في 4 مارس .

وفاز نابولي 1-صفر على مستضيفه إنتر ميلان أمس الأربعاء في المواجهة الأخرى للدور نصف النهائي.

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