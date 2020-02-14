خطير/حرق السيارة الوظيفية لرئيس بلدية جمنة..وهذه التفاصيل..

تعرضت السيارة الوظيفية لرئيس بلدية جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية في حدود الساعة الواحدة من ليلة البارحة، للحرق التام، بينما كانت رابضة امام منزله، وذلك من قبل مجهولين، وقد باشرت الوحدات الامنية الابحاث لمعرفة الضالعين في هذه العملية، وفق ما افاد به رئيس البلدية نزار الناجح (وات).

ورجح المصدر ذاته ان تكون لعملية حرق السيارة علاقة بتنفيذ البلدية صباح يوم امس الخميس لقرار هدم بلدي لثلاثة محلات تجارية منتصبة بصورة غير قانونية على الطريق الرئيسية التي تعبر المدينة واستغلالها للرصيف وامتناع اصحابها عن الحصول على التراخيص الضرورية التي تخول لهم العمل.

يشار الى ان عملية هدم المحلات تمت فجر الخميس باشراف من معتمد قبلي الجنوبية منير محاجبة وبحضور السلط المحلية وبتامين من وحدات الحرس الوطني.