منوبة: اعتصام مفتوح لأساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على الإجازة في التربية والتعليم

دخل عدد من أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على الإجازة في التربية والتعليم، في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة منذ يوم الاربعاء المنقضي، احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المهنية وضمان حقوقهم الشغلية.

وأوضح الممثل عن المحتجين ثامر رزقي، في تصريح ل(وات)، ان 33 شابا وشابة من خريجي هذه الشعبة في دفعتها الاولى بولاية منوبة قرروا الاعتصام المفتوح الى حين تلبية مطلبهم الاساسي المتمثل في الانتداب الفوري والمباشر كأساتذة تعليم اساسي، واعتبر ان ما يحدث عبر الية العقود انتهاك للقانون ولحق خريجي هذه الشعبة في الانتداب.

وقال ان الوزارة مطالبة بالإيفاء بتعهداتها تجاههم بتفعيل البند 22، والانتداب الآلي والمباشر الذي يضمن صفتهم وحقهم القانوني، واشار الى انه تمت مفاجأتهم بعد تخرجهم بفرض الية العقود الهشة دون معرف وحيد ولا صفة، في حين أن الصفة القانونية هي صفة أستاذ تعليم ابتدائي كما ورد في الفصل 22 من الرائد الرسمي.