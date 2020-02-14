غازي الشواشي: المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يصادق على منح الثقة لحكومة الفخفاخ والمشاركة فيها بثلاثة حقائب وزارية

صادق المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي خلال اجتماعه مساء أمس الخميس بأغلبية الأصوات على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها، وفق ما أكده النائب والقيادي بالحزب غازي الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.

وستكون مشاركة التيار في حكومة الفخفاخ، وفق الشواشي بثلاثة حقائب وزارية، وهي وزارة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المسندة للأمين العام للحزب محمد عبو، مع كامل الصلاحيات المتفق عليها مع الفخفاخ، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي رشح الحزب لها غازي الشواشي، الى جانب وزارة التربية التي رشح لها محمد الحامدي.

وأضاف الشواشي أن المجلس الوطني للتيار صادق بأغلبية الأصوات على هذه الترشيحات، مشيرا إلى أن الحزب رفع بعض التحفظات إلى المكلف إلياس الفخفاخ بخصوص بعض الأسماء من المستقلين المرشحين لتولي حقائب وزارية ضمن التشكيلة التي عرضها على حزب التيار.

وقال الشواشي إن حزب التيار الديمقراطي “ينتظر أن يتفاعل رئيس الحكومة المكلف إيجابيا مع هذه التحفظات”، مؤكدا أن نواب التيار الديمقراطي سيواصلون القيام بدورهم الرقابي على أداء الحكومة رغم المصادقة على دعمها والتصويت لفائدتها.

وكان بلاغ صادر عن المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ أفاد الاربعاء الماضي، ان الفخفاخ سيقدم الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 جانفي الماضي اثر رفض البرلمان منح الثقة “لحكومة الجملي” لينطلق بعهدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات.

وينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ هذا التكليف.