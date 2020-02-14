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سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لاعوان واطارات الادارة الجهوية للصحة

2020/02/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفذ عدد من اطارات واعوان الادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية امام المستشفى الجهوي تنديدا بالاعتداء الذي تعرض له احد الاداريين بالمؤسسة الصحية خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة من طرف احد المواطنين.

وبين الكاتب العام للنقابة الاساسية للصحة بسيدي بوزيد عبد الستار حفظوني في تصريح ل(وات) ان هذه الوقفة تاتي بعد حادثة البارحة وايضا بعد تكرر الاعتداءات الموجهة ضد الاطار الصحي والمؤسسات الصحية دون توفر حماية لهم.

واشار الى ان المطلب الرئيسي للعاملين بالمؤسسات الصحية، توفير الحد الادنى من الحماية لتامين الخدمات المطلوبة، وقال ان نقابات الصحة ستتخذ لاحقا عددا من القرارات لحماية منظوريها.

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