وزارة الصناعة تمنح موافقتها على 8 رخص لاستكشاف معادن المجموعات الثالثة والرابعة والسادسة

جددت وزارة الصناعة رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة “حمام الزريبة ، جبل قبلي” بولاية زغوان، لفائدة الديوان الوطني للمناجم لمدة 3 سنوات تنتهى بحلول 6 ماي 2022 على ان يستثمر 200 ألف دينار.

ورخصت الوزارة لشركة “سيلامين ليمتد ” بتنفيذ عمليات البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف بـ”زاوية سيدي مبارك” بولاية جندوبة لمدة 3 سنوات على مساحة 4800 هكتار على ان تستثمر أكثر من 900 ألف دينار.

ومنحت الوزارة إبراهيم عز الدين الموافقة للقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ”البنفسج” بولاية تطاوين لمدة 3 سنوات على مساحة 100 هكتار على ان يستثمر 78 ألف دينار.

ورخصت الوزارة لمختار زغدود بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ”وادي القطار” بولاية تطاوين لمدة ثلاث سنوات على مساحة 400 هكتار.

ورخصت الوزارة لشركة “سيلامين ليمتيد” بالبحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف ب”عين البوامة” بولاية جندوبة، على ان ينجز برنامج استثمار ادنى 645 الف دينار .

وحصل سعيد اللمطي على الموافقة القيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ”الواحة” بولاية توزر لمدة ثلاث سنوت على مساحة 800 هكتار على ان يستثمر 365 الف دينار.

ونالت شركة “القسم للمناجم” ترخصيا للاستكشاف عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ”خنقة فج النحلة” ( ولاية القصرين) لمدة ثلاث سنوات على مساحة 100 هكتار على ان يستثمر 71 الف دينار.

ورخصت الوزارة لشركة “الجبس بجبل الرصاص” بالبحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـ “النجمة” بولاية توزر لمدة ثلاث على مساحة 800 هكتار على ان تستثمر 360 الف دينار.