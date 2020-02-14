كرة القدم : ملامح تميز مونديال قطر 2022 بدات تتشكل

اصبح ملعب المدينة التعليمية على بعد اسابيع قليلة من الجاهزية التامة اي قبل عامين من تنظيم قطر كاس العالم لكرة القدم 2022 .

وقال مدير المشروع عيد القحطاني ان الملعب الذي يتسع ل45 الف متفرج مكيف بالكامل وتم اختيار اللونين الاخضر والابيض لمدارجه في رمزية لالوان المدينة التعليمية وقد تم انجاز الاشغال به بنسبة فاقت 98 بالمائة وسيكون الملعب محاطا بمرافق متنوعة وماوي للسيارات ومدارس وسيوضع بعد المونديال على ذمة المدينة التعليمية.

كما سيتم التبرع بقرابة 20 الف مقعد من مدارج الملعب اثر المونديال الى ملاعب في بلدان نامية وظهر الملعب في حلة جميلة وبدت ارضيته جاهزة لاحتضان المقابلات وتم تجهيز الفضاءات الخاصة بحجرات الملابس وقاعات التدليك والعلاج الطبيعي وكذلك الفضاءات الخاصة بالاعلاميين من قاعات واستوديوهات وفضاء اجراء الاستجوابات . وتم ربط الملعب بخدمة نقل المترو و”الترام ” بما يسهل تنقل الجماهير منه واليه.

وقال خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والارث ان الملعب جاهز للتدشين في نهاية الربع الاول من العام الجاري اي نهاية شهر مارس تقريبا بعد استكمال اختبارات الامن والسلامة والتجارب التشغيلية.

ومن ناحية اخرى بدا ملعب “البيت” في اشارة الى الخيمة العربية من اجمل الملاعب التي احتضنت بطولة كاس العالم للاندية نظرا لطابعه المتمير ويستمد خصوصيته من كونه شيد وصمم في شكله ومحتوياته وتاثيثه حسب مقاربة معمارية اصيلة تترجم تراث وتقاليد البلد المستضيف للمونديال .

وقال المهندس ناصر حمد الهاجري المدير التنفيذي للمشروع ان الملعب يتسع ل65 الف متفرج وسيكون جاهزا في غضون شهرين ويتميز الملعب باحتوائه على قرابة 96 غرفة فندقية يمكن استغلالها من الضيوف خلال المقابلات وتتوفر بها كل مرافق الاقامة وهي مطلة بشرفاتها على وسط الملعب وتم تاثيث فضاءات الاستراحة للضيوف بقاعات جلوس تقليدية من التراث العربي.

كما تم تصميم سقف “البيت” بشكل قابل للطي وتغطية الملعب بشكل كلي حسب ما تقتضيه الظروف المناخية وهو مكيف بالكامل.

وقال صامويل ايتو عن الملعب بانه من اجمل واحدث الملاعب في بطولات المونديال وذلك بمناسبة زيارته لملعب “البيت” . وفي سياق متصل اكد خالد النعمة على ان اللجنة المنظمة تحرص على اعطاء الجانب البيئي العناية التي يستحقها في محيط الملاعب ومختلف الطرقات المؤدية لها تحقيقا لخيار مونديال صديق للبيئة .

واضاف انه تم الحرص على تشريك اكثر ما يمكن من العمال والاطارات من مختلف الجاليات العربية والاجنبية المقيمة في قطر في مختلف جوانب التنظيم. وقبل عامين من انطلاق المونديال يسود الاعتقاد ان قطر ستكون جاهزة كليا وبالشكل المطلوب للتنظيم قبل الموعد المحدد .. وقد بدات قطر تجني ثمار التحدي الرياضي حيث تشهد الدوحة ورش اشغال كبيرة في البنية الاساسية منتشرة في كل اطراف العاصمة وبدات ملامح ارث ثري تتشكل في مختلف جوانب حياة المجتمع القطري بما يجعل مونديال قطر 2022 قاطرة لتنمية بشرية واقتصادية واجتماعية ورياضية.