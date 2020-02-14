تونس تعيد تصنيف نقاط تقاطع السكة الحديدية في محاولة لتقليص حوادث المرور على التقاطعات

قامت وزارت الداخلية والتجهيز والنقل بتصنيف نقاط تقاطع السكة الحديدية (كل مكان يتقاطع فيه طريق مع سكة حديدية ذات أرضية مستقلة)، في محاولة لتنظيم هذا المجال في ظل وقوع حوادث على مستوى التقاطعات في العاصمة والجهات.

وقسّمت هذه الوزارات، وفق أمر اصدرته بالرائد الرسمي عدد 12 لسنة 2020، نقاط التقاطع الى 5 أصناف حسب اهميتها وتموقعها وتوفر أدوات الحماية والإشارات والحواجز تتم عبر اتفاقية بين المستغل والشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أحدثت لفائدته نقطة التقاطع الخاصة.

ونص القرار على وجوب طلب المستغل للسكة “تصنيف أو عند الاقتضاء طلب إعادة تصنيف نقاط التقاطع المحدثة على الشبكة الحديدية التي يستغلها”.

ويجب أن تتوفر في تجهيزات نقاط التقاطع عدّة شروط من بينها ” أن لا تقل مدّة الإنذار عن 20 ثانية وعن 7 ثوان بالنسبة للسكك الحديدية التي تسلك شبكة الطرقات”.

وتنص التشريعات على ضرورة ان “تكون المدة الفاصلة بين ظهور الضوء أو الأضواء الحمراء نحو الطريق وبداية خفض الحواجز أو نصف الحواجز متناسبة مع خاصيات الحركة المرورية ولا يجب أن تقل هذه المدة عن 5 ثوان”.

ويجب أن لا تقل مدة خفض الحواجز أو أنصاف الحواجز عن 7 ثوان علما وانه يتعين على المستغل تجهيز نقاط التقاطع العمومية الصيانة والحرص على حسن اشتغال التجهيزات بها.