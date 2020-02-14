صالون ريادة الأعمال 2020 يفتح آفاق الاستثمار أمام الباعثين الشبّان.. والبنك الوطني الفلاحي يموّل الـ3 مشاريع الفائزة

انطلقت يوم الاربعاء 12 فيفري 2020 الدورة السابعة من صالون ريادة الأعمال 2020 تحت شعار “ريادة الأعمال للجميع” بدعم من البنك الوطني الفلاحي و يمتدّ على مدى يومين بمدينة الثقافة.

ويشارك في الصالون حاملي الأفكار والمشاريع والمموّلين والخبراء الاقتصاديّين وكافة الفاعلين في الدورة الاقتصاديّة.

الصالون يمثّل فرصة لحاملي الأفكار لاكتشاف مسارات مهنيّة جديدة والبحث عن التمويلات اللازمة للانتصاب للحساب الخاص عبر تطوير شبكة العلاقات المهنيّة.

وقد حقّق الصالون في أول أيامه توافد 10 آلاف زائر لاكتشاف العروض التي يقدّمها قرابة 100 عارض .

ويعتبر البنك الوطني الفلاحي الشريك الرسمي لهذا الصالون منذ انبعاثه وهو ما يندرج في اطار سياسة البنك ومساهمته الفاعلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

ومن جانبها أكدت مريم حسني الاطار بقسم التسويق بالبنك الوطني الفلاحي، أن البنك يعتبر شريكا رسميا لكل من “ريادة تطوير” و ريادة CHALLENGE” بهدف التشجيع على بعث المشاريع وتمكين حاملي الأفكار من بعث مشاريعهم ومرافقتهم في مراحل المشروع، اضافة الى تمكينهم من التمويلات اللازمة.

وشدّدت حسني أن البنك لايدعم المشاريع الفلاحية فقط بل يدعم كافّة المشاريع في جميع القطاعات.

وأضافت محدّثتنا أن البنك سيوفّر المرافقة والتكوين والتمويل للفائزين الثلاثة الأوائل في مسابقة “RIYEDA CHALLENGE” وذلك اثر مشاركة أكثر من 200 صاحب فكرة مشروع.

كما أطلق البنك الوطني الفلاحي تطيقة جديدة بمناسبة انطلاق صالون “ريادة” “BNA Pay” وهي تطبيقة متطوّرة للدفع عن بعد، ويمكن تجربتها كامل أيام الصالون ويمكن بمقتضاها شراء بعض المنتجات التي وضعت على ذمّة الزائرين والمتمثّلة في هدايا وتحف تذكارية و فواكه وفواكه جافة و قهوة .

ويذكر أن صالون ريادة الأعمال يوفّر دورات تكوين وورشات للعمل ولقاءات مباشرة مع الدّاعمين والمستثمرين وحاضنات المشاريع والخبراء والشركات الناشئة وغيرها من الفاعلين لتبادل الخبرات واقتراح حلول ملموسة لمواجهة التحديات التي تعترض الباعثين الشبان.