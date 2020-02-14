حجز 10 كغ من القنب الهندي بسيارة تاكسي و 30 الف يورو بمطار تونس قرطاج..

ضبطت فرقة الحرس الديواني بالقصرين ، مساء أمس الخميس ، 10 كغ من مخدر القنب الهندي بحوزة مواطنين تونسيي الجنسية على متن سيارة أجرة في حين حجزت مصالح ديوانة أخري 30 الف يورو بمطار تونس قرطاج.

وتتمثل تفاصيل العملية الأولي ، وفق الادارة العامة للديوانة ، في اشتباه أعوان الدورية التي كانت متمركزة عل مستوى أحد مداخل مدينة القصرين في سيارة أجرة توقفت فجأة قبل الوصول إلى مكان الدورية.

واشارت الى انه بتفتيش ركاب السيارة تم العثور على صفيحتين من المادة المخدرة داخل طيات ملابس أحدهما و بتفتيش سيارة الأجرة تم العثور بصندوقها الخلفي على كمية أخرى من الصفائح لتصل الكمية المحجوزة من المادة المخدرة إلى حوالي 10 كغ وقد تم الإحتفاظ بسائق سيارة الأجرة و مصاحبه و تتواصل الأبحاث قصد التعرف على مصدر هذه المخدرات و وجهتها.

وحجزت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء امس الخميس ، من جانبها ، 30 ألف أورو بحوزة مسافر يحمل جنسية إفريقية أثناء استعداده للمغادرة في اتجاه باريس في حين تمكنت دورية

وتعمد المسافر إخفاء الأوراق النقدية داخل أمتعته الشخصية لكن تم ضبطه بعد الاشتباه به وإخضاعه للتفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة وقد احيل إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحري حول مصدر هذه الأموال وفق بلاغ صدر عقب العملية.