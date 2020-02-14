الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة يدعم باعثي المشاريع خلال صالون ريادة الأعمال 2020

انطلقت يوم الاربعاء 12 فيفري 2020 الدورة السابعة من صالون ريادة الأعمال 2020 تحت شعار “ريادة الأعمال للجميع” بمدينة الثقافة وبمشاركة 100 عارض اضافة الى الفاعلين في الدورة الاقتصاديّة من حاملي أفكار ومشاريع ومموّلين وخبراء اقتصاد.

الصالون يمثّل فرصة لحاملي الأفكار لاكتشاف مسارات مهنيّة جديدة والبحث عن التمويلات اللازمة للانتصاب للحساب الخاص عبر تطوير شبكة العلاقات المهنيّة.

الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة يعتبر شريكا رسميا لهذا الصالون الذي ينعقد سنويّا و يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر.

هذا اعتبرت حبيبة حضري المدير العام المساعد للاتحاد البنكي للصناعة والتجارة، أن البنك يولي اهتماما خاصا للمبادرات الشبابيّة ويتيح لحاملي الأفكار فرصة طرح مشاريعهم والسعي نحو كسب تمويل لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع.

كما ستشارك السيدة حضري بمداخلة للتطرق الى أبرز المبادرات التي تسهدف باعثي المشاريع الناشئة بصفة مباشرة ومن أبرزها عرض “start up Act” الذي تم اطلاقه في شهر سبتمبر 2019، و سيمكّن المستثمرين الشبان من حساب بالعملة الصعبة و “Carte VISA Platinum Internationale” و “TechCard”.

وأضافت حضري أن البنك سيموّل المشاريع المتعلّقة بالاستثمار الاجتماعي وهي تلك المشاريع الربحيّة والحاملة لقضيّة اجتماعيّة أو بيئيّة، مشيرة أنه قد تمّ عقد شراكة مع محاضن مؤسّسات من أجل مساعدة حاملي الأفكار على بلورة مشاريعهم على أرض الواقع بطريقة عمليّة ومدروسة لتفادي انهيار المؤسسات بعد انشائها بفترة قصيرة.

كما أكّدت حضري أن البنك وضع استراتيجيّة متكاملة لمرافقة باعثي المشاريع و تكوينهم.