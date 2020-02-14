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هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية برئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة

2020/02/14 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي الذي قدم له التقرير السنوي الأول للهيئة.

وأكد رئيس الدولة ، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، على أهمية حق النفاذ إلى المعلومة في عملية البناء الديمقراطي، وأهمية قانون النفاذ إلى المعلومة في نشر مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء المواطن الفاعل في الحياة السياسية.

من جهته، أفاد عماد الحزقي أنّ التقرير تضمن تلخيصا لأهم محاور نشاط الهيئة في مختلف مجالات عملها من أجل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

وأضاف أنه أطلع رئيس الدولة على الصعوبات والتحديات المطروحة أمام نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة.

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