بنزرت: تحرير 15 محضرا اقتصاديا وصحيا بسوقي السمك والدواجن واقتراح غلق مخزن لصنع الثلج

افضت الحملة الرقابية التي نفذتها اليوم الجمعة المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت المدينة على مختلف المحلات التجارية الناشطة بسوقي السمك والدواجن، الى تحرير 11 مخالفة اقتصادية، وفق ما افاد به رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية عادل بنطاهر (وات).

وأوضح بنطاهر ان مجمل المحاضر التي دونتها الفرق الرقابية المشتركة (مصالح الشرطة البلدية والصحة والتجارة والتنمية الفلاحية)، تعلقت خاصة بعدم اشهار الأسعار وعدم وسم الة الوزن وعدم مطابقتها للمواصفات القانونية.

واضاف انه تم تحرير أربعة محاضر صحية، بالاضافة الى تحرير محضر اقتراح غلق مخزن تبريد مخصص لصنع الثلج نظرا لانعدام ادنى شروط الصحة به.