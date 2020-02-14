توننداكس يفتتح حصة الجمعة على ارتفاع بنسبة 0،06 بالمائة

ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، صباح الجمعة، بنسبة 0،06 بالمائة الى 7114 نقطة وسط تداولات 1،7 مليون دينار وفق بيانات مينا كابتال للوساطة في البورصة.

وتصدر سهم الخطوط التونسية، قائمة الارتفاعات، بنسبة 5،88 بالمائة (0،720 د) متبوعا بسهمي الشركة التونسية واعادة التامين بنسبة 4،24 بالمائة (119،890 د) والسكني بنسبة 3،03 بالمائة (2،380 د).

وتراجع سهم بنك تونس والامارات بنسبة 4،50 بالمائة (9،55 د) متبوعا بسهمي الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 2،79 بالمائة وسيتي كار بنسبة 2،63 بالمائة (7،400 د).