عاجل/الغنوشي يحسمها بخصوص منح الثقة لحكومة الفخفاخ..

بعد ايقاف صحفيي قناة الحوار التونسي: نقابة الصحفيين تحذر من انزلاق أمني خطير في التعامل مع الصحفيين..

المكنين/ إلقاء القبض على 05 أشخاص مورطين في قضايا حق عام

درون تتجسس على منزل رئيس الجمهورية: وزير الداخلية يكشف تفاصيل جديدة..

سيدي بوزيد: تظاهرة تنشيطية للشباب بعنوان “احكيلي’ بدار الشباب السوق الجديد

2020/02/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انتظمت، اليوم الجمعة، بدار الشباب السوق الجديد في ولاية سيدي بوزيد، تظاهرة تنشيطية لفائدة الشباب بعنوان “احكيلي” وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للطفولة والشباب وبالشراكة مع دار الشباب السوق الجديد.

وبالمناسبة، أوضح رئيس الجمعية التونسية للطفولة والشباب، حسام ظاهري، في تصريح لـ”وات”، أن هذه التظاهرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسات العمومية على مشاغل الشباب ومزيد توجيههم الى السلوكيات الايجابية.

وبيّن أن تظاهرة “احكيلي” التي بدأت حديثا في الانتشار في تونس تعدّ خطوة أولى لتشجيع المشاركين للتخلّص من الخوف والتعبير عن النفس والطموحات وتفجير طاقاتهم نحو الأفضل.

وقد تضمن البرنامج، بالإضافة الى التعريف بتظاهرة “احكيلي” ودورها في بناء شخصية الشاب، سرد عدد من القصص المتنوعة حول النجاح والفشل من طرف المشاركين في هذه التظاهرة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn