سيدي بوزيد: تظاهرة تنشيطية للشباب بعنوان “احكيلي’ بدار الشباب السوق الجديد

انتظمت، اليوم الجمعة، بدار الشباب السوق الجديد في ولاية سيدي بوزيد، تظاهرة تنشيطية لفائدة الشباب بعنوان “احكيلي” وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للطفولة والشباب وبالشراكة مع دار الشباب السوق الجديد.

وبالمناسبة، أوضح رئيس الجمعية التونسية للطفولة والشباب، حسام ظاهري، في تصريح لـ”وات”، أن هذه التظاهرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسات العمومية على مشاغل الشباب ومزيد توجيههم الى السلوكيات الايجابية.

وبيّن أن تظاهرة “احكيلي” التي بدأت حديثا في الانتشار في تونس تعدّ خطوة أولى لتشجيع المشاركين للتخلّص من الخوف والتعبير عن النفس والطموحات وتفجير طاقاتهم نحو الأفضل.

وقد تضمن البرنامج، بالإضافة الى التعريف بتظاهرة “احكيلي” ودورها في بناء شخصية الشاب، سرد عدد من القصص المتنوعة حول النجاح والفشل من طرف المشاركين في هذه التظاهرة.