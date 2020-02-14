الشركة الوطنية للسكك الحديدية تبرم صفقة دراسة تأهيل الخط بين تونس والقصرين عبر منطقة القلعة الخصباء

أبرمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، صفقة مع مجمع الدراسات (SERAH/CETA) لإنجاز دراسة تأهيل الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين ولايتي تونس والقصرين عبر منطقة القلعة الخصباء في ولاية الكاف في أجل حدد ب12 شهرا دون إعتبار اجال المصادقة وذلك انطلاقا من يوم 29 جانفي 2020، تاريخ الإذن بالدراسة وفق الوثيقة الصادرة يوم أمس الخميس عن دائرة الاعلام والندوات بمركز ولاية القصرين.

وتتضمن الدراسة، وفق ذات الوثيقة مرحلتين، مرحلة أولى مدتها سبعة أشهر وتتعلق بمعاينة المسار وأرضية السكة والمنشات الفنية والمائية، تفضي إلى إقتراح الحلول المثلى الممكنة لتأهيل الخط، ومرحلة ثانية مدتها خمسة أشهر وتتعلق بالدراسات الفنية التفصيلية للحلول المثلى المقترحة من مكتب الدراسات والمصادق عليها من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وإعداد ملف طلب العروض لانجاز الأشغال .

يذكر أن مشروع تأهيل وتعصير الخط الحديدي الرابط بين ولايتي تونس والقصرين عبر منطقة القلعة الخصباء في ولاية الكاف، المبرمج منذ سنة 2012 بكلفة محينة بميزانية سنة 2019 تقدر ب327 مليون دينار، يهدف الى احداث محطات جديدة بهذا الخط وتأهيل بنيته التحتية وتوفير الظروف الملائمة لتأمين سلامة المسافرين إلى جانب الرفع من جودة الخدمات ومن طاقة إستيعاب الخط ومن طاقة حمولة قطار نقل البضائع مع التقليص في مدة السفرات، حيث من المؤمل أن تبلغ سرعة القطار على هذا الخط 120 كلم في الساعة.