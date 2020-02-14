سالم الابيض: حركة الشعب تقرر منح الثقة لحكومة الفخفاخ والمشاركة فيها بوزارتين

قرر المكتب السياسي لحركة الشعب منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها، وفق ما صرح به اليوم الجمعة النائب والقيادي في الحركة سالم الابيض لوكالة تونس افريقيا للانباء .

وستكون مشاركة حركة الشعب في حكومة الفخفاخ وفق الابيض، بوزارتين وهما وزارة التكوين والتشغيل والتي أسندت إلى عضو المكتب السياسي للحركة فتحي بلحاج، ووزارة التجارة التي ترشح لها القيادي بالحركة محمد المسليني.

وأكد سالم الابيض، أن حركة الشعب موافقة مبدئيا على وثيقة التعاقد الحكومي، وتعتبرها بمثابة الإعلان السياسي الذي طالبت به في تحديد طبيعة الحكومة ورسم أهدافها الكبرى، والتنصيص على طبيعتها الاجتماعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، وحل مشكل التشغيل الهش أو ما يعرف بالمناولة خاصة عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب.وأضاف أن الحركة بصدد التثبت من بعض السير الذاتية لأعضاء حكومة الفخفاخ على أساس الكفاءة ونظافة اليد، والتصدي للاختراقات المتعلقة بالتطبيع.

وقال الابيض:”عموما نعتبر أن أي تأخير في الإعلان عن الحكومة هو هدر للوقت، ونرجو أن لا تكون ذات منزع غنائمي كبير، وأن نذهب إلى منح الثقة للحكومة في أقرب وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك وسط الأسبوع القادم”.

وكان بلاغ صادر عن المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ أفاد الاربعاء الماضي، ان الفخفاخ سيقدم الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 جانفي الماضي اثر رفض البرلمان منح الثقة “لحكومة الجملي” لينطلق بعهدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات.

وينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ هذا التكليف.