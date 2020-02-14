منظمة الصحة العالمية: لا زيادة كبيرة في الإصابة بفيروس كورونا عالمياً

قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تشهد ارتفاعاً كبيراً خارج الصين على الرغم من الارتفاع الحاد بعدد الإصابات في مقاطعة هوبي الصينية.

وأضافت المنظمة وفق ما نقلته الـ”بي بي سي” أن الاستثناء الوحيد كان الإصابات التي ظهرت على متن سفينة سياحية في اليابان، حيث أبلغ عن 44 حالة جديدة، ليصل مجموع عدد المصابين في السفينة إلى 218 شخصاً.

كما لم يحدث تغير ملحوظ في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، أو في حدة الأعراض المرافقة للإصابة بالمرض، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب آخر التقارير، سجلت في الصين 121 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في الصين إلى 1380 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الجمعة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس حتى يوم 13 فبراير/ شباط قفز من 5090 إلى 55748 حالة.