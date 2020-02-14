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قيّم عام يتحرّش بتلميذات قاصرات بمعهد المكفوفين.. وهذه التفاصيل

2020/02/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد النائب بالبرلمان راشد الخياري تعرض تلميذات قاصرات بمعهد النور للمكفوفين ببئر القصعة إلى تحرش جنسي من قبل القيم العام الداخلي للمعهد.

وأوضح الخياري، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “ّفايسبوك”، أنّ القيم العام الداخلي للمعهد المذكور كان يتسرّب ليلًا وهو في حالة سكر لمبيت الفتيات فاقدات البصر للتحرّش بهنّ وسط تواطؤ كامل من إدارة المعهد، وفق تعبيره.

وأضاف النائب أن عائلات التلميذات يراسلون الجهات المعنية منذ نوفمبر 2019 ولا حياة لمن تُنادي، حسب تعبيره.

وكان الخياري قد تحول صباح اليوم الجمعة 14 فيفري 2020، رفقة نائبي الشعب محمد العفاس و آية الله الهيشري لزيارة معهد النور للمكفوفين ببئر القصعة على إثر مراسلة من أهالي عدد من التلميذات القاصرات الفاقدات للبصر.

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