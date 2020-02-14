تمويل 14 مشروع تثمين نتائج بحث بعنوان 2019 بقيمة جملية تناهز 2 مليون دينار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه تم امضاء اتفاقيات تمويل 14 مشروع تثمين نتائج بحث (VRR) تم انتقاؤهم بعنوان سنة 2019 بقيمة جملية تبلغ 1,980 مليون دينار، مقابل تمويل 12 مشروعا فقط بين 2016 و2018

وتراوحت الاعتمادات الموجهة لتمويل 14 مشروعا مجددا، بين 45 ألف دينار و287 ألف دينار، وفق ما كشفته، اليوم الجمعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة الى انه سيقع إنجاز هذه المشاريع بالشراكة بين هيكل البحث العلمي و/أو مؤسسة اقتصادية و/أو مؤسسة اجتماعية و/أو منظمة من المجتمع المدني، بشرط التزام الشريك الاقتصادي أو الاجتماعي في تمويل تكميلي لا يقل عن 10 بالمائة من كلفة المشروع.

وتهدف هذه الاعتمادات، التي سيتم صرفها على ثلاثة سنوات، إلى تمويل أفضل المشاريع التشاركية المتمثلة في نقل نتائج البحوث العلمية المنبثقة عن المؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث إلى المحيط الإقتصادي والإجتماعي، وإنجاز وتطوير النماذج والأنظمة الجديدة والمصممة صلب المؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث أو تحسين ملحوظ لنظام أو عملية إنتاج أو جهاز أو منتج.

كما تهدف إلى حل المسائل ذات الطابع البحثي والتجديد والإبتكار التي يثيرها المحيط الإقتصادي والإجتماعي، أو حل المسائل ذات التأثير الإجتماعي.

وتوزعت هذ المشاريع على العديد من المجالات على غرار حماية المعطيات الشخصية، وسلامة البنايات الحساسة، والبنايات الذكية والبيئية، وزراعة البذور الزيتية، وحفظ الأغذية البيولوجية، والتغذية الحيوانية، ومبيدات الحشرات البيولوجية، وتكرير النفط البيولوجي، وصناعة الأدوية، وعلم الفيروسات.