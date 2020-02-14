النسق الايجابي يلازم توننداكس للأسبوع الرابع على التوالي



يواصل توننداكس نسقه الايجابي، للأسبوع الرابع على التوالي، ليسجل زيادة بنسبة 0،22 بالمائة خلال الأسبوع الحالي الممتد من 10 إلى 14 فيفري 2020. وتمكن المؤشر المرجعي لبورصة تونس، تبعا لذلك، من المحافظة على مستوى أرفع من عتبة 7000 نقطة وفي حدود 7115،5 نقطة والتقليص من خسائره منذ بداية السنة الى مستوى 0،09 بالمائة.

ولم تحقق المعاملات بالسوق سوى حجم ضعيف اذ لم يتجاوز 24 مليون دينار لكامل الاسبوع دون تسجيل تبادل أي كتلة من الأسهم.

وتمكنت أسهم الخطوط التونسية من أن تكون المتوجة على رأس قائمة الارتفاعات خلال الاسبوع بعد تحقيق زيادة بنسبة 14،3 بالمائة ليصل سعر السهم الى 0،720 دينار وسط مبادلات في حدود 213 ألف دينار. وبلغت نسبة تطور قيمة السهم منذ بداية 2020 نسبة 14،3 بالمائة. يذكر أنّ رقم أعمال الناقلة الوطنية بلغ 1595،2 مليون دينار لكامل سنة 2019 أي بزيادة بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بسنة 2018.

واستفادت أسهم الصناعات الكيميائية للفليور من حركة الشراءات. وتمكن السهم من تحسين سعره بنسبة 8،7 بالمائة ليبلغ 99،450 د مع تحقيق معاملات بقيمة 796 ألف دينار مقلصا من خسائره منذ بداية العام الى 17،7 بالمائة. وتقدر عائدات الصناعات الكيميائية للفليور، خلال سنة 2019، بحوالي 187،7 مليون دينار اي بزيادة سنوية ناهزت 19،25 بالمائة.

وكانت خسائر اسمنت بنزرت هي الاكبر خلال الاسبوع اذ تدهور سعر السهم ب10،7 بالمائة ليصل الى 1،340 د وسط مبادلات بقيمة 19،25 الف دينار.

واستحوذت اسهم شركة صنع المشروبات بتونس، التي فقد ت 1 بالمائة من قيمتها (20،250 د)، على أكبر حصّة من المعاملات اذ تمّ تبادلها بما قيمته 3،5 مليون دينار. يذكر أن عائدات الشركة زادت في 2019 بنسبة 9،4 بالمائة لتبلغ 711 مليون دينار.