تفاصيل الاطاحة بمروّج زطلة بالمرسى

اعلنت وزارة الداخليّة اليوم السبت 15 فيفري 2020 أنّ الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقية ألقت القبض على شاب قالت إنّه يبلغ من العمر27 سنة وقاطن بالجهة، بتهمة ترويج “الزطلة”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” أنّ الايقاف تم إثر توفر معلومات مفادها انخراط الموقوف في ترويج المخدّرات، مُضيفة أنّه تمّ بعد نصب كمين للمظنون فيه يوم 14 فيفري القبض عليه وأنّه بتفتيشه تمّ العثور على كمية من “الزطلة” بحوزته.

وأشارت الى أنّه بتعميق التحرّيات مع الشاب، أقرّ بأنه يتولى ترويج المخدّرات بالجهة وأنّ ما تمّ حجزه يخصّهُ وأنّه اقتناه من شخص أصيل الجهة مقابل مبلغ مالي قصد ترويجه للرّاغبين في ذلك من مستهلكي المخدّرات.

وأضاف البلاغ أنّه بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، أذنت بالإحتفاظ بالموقوف ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الإتجار بمواد مخدّرة مدرجة بالجدول ب” وإدراج الشخص الثاني بالتفتيش.