تراجع نسبة البطالة الى14,9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019

انخفضت نسبة البطالة في تونس الى 9ر14 خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 بالمقارنة مع الثلاثي الثالث حيث كانت في حدود 1ر15 بالمائة وفق المسح الخاص بالتشغيل الذي نشره اليوم السبت المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغت نسبة البطالة لدى الذكور1ر12 بالمائة و لدى الاناث 7ر21 بالمائة حسب مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الرابع لسنة 2019 كما تراجعت نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا من 6ر28 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019 الى 8ر27 بالمائة.

وتراجعت نسبة البطالة في صفوف الشباب الى 8ر33 بالمائة مع نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل 7ر34 بالمائة خلال الثلاثي الثالث وفق احصائيات المعهد.

وابرز المسح أن عدد النشطين تطور ب 4ر18 ألف ليبلغ 3ر4190 الف خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019 مقابل 9ر4171 الف خلال الثلاثي الثالث مشيرا الى أن الذكور يستأثرون بنسبة 71 بالمائة من مجموع النشطين في حين لم تتجاوز نسبة الاناث 29 بالمائة في أوساط الاناث.

وبحسب نفس الاحصائيات ارتفع عدد السكان المشتغلين خلال الثلاثي الرابع لسنة 2019 الى 3 ملايين و566 ألف ناشط مشتغل مقابل 3 ملايين و543 ناشط مشتغل خلال الثلاثي الثالث.

اما بالنسبة للنشاط الاقتصادي فيتوزع المشتغلون خلال الثلاثي الرابع لسنة 2019 الى 1ر52 بالمائة في قطاع الخدمات و5ر18 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و 6ر15 بالمائة في قطاع الصناعات غير المعملية و8ر13 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.