بطولة انقلترا – ليستر سيتي يهدر فرصة الضغط على مانشستر سيتي

أهدر ليستر سيتي فرصة الضغط على مانشستر سيتي الثاني وبطل العامين الاخيرين بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ولفرهامبتون صفر-صفر امس الجمعة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة انقلترا لكرة القدم.

وهو التعادل الثاني على التوالي لليستر سيتي، الذي بقي ثالثا برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي الذي يستضيف شيفيلد يونايتد الأربعاء المقبل.

في المقابل، فشل ولفرهامبتون في الفوز في المباراة الثالثة على التوالي، وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي رافعا رصيده الى 36 نقطة وصعد إلى المركز السابع مؤقتا.

وسجل ولفرهامبتون هدفا في الدقيقة 44 عن طريق الدولي الايفواري ويلفريد بوني بضربة رأسية من مسافة قريبة على يسار الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (44)، بيد أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على البرتغالي دييغو جوتا بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو “في آيه آر”.