حزب “قلب تونس” يؤكد عدم منحه الثقة لحكومة الفخفاخ

أكد حزب “قلب تونس”، اليوم السبت، أن كتلته البرلمانية (38 نائبا) لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ المقترحة عند عرضها على التصويت البرلماني.

وذكر الحزب، في بيان، أنه قرّر أن يكون في المعارضة، مؤكدا عدم انتمائه للائتلاف الحكومي الذي اختاره المكلف بتشكيل الحكوَمة.

من جهة أخرى قال الحزب في بيانه إن مجلسه الوطني سيجتمع قبل موعد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لتأكيد الموقف القاضي بعدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ .

وكان رئيس الحزب، نبيل القروي، نشر اليوم السبت تدوينة على حسابه الشخصي على “فايسبوك” ذكر فيها أنه تلقى دعوة من الفخفاخ للاجتماع بدار الضيافة على الساعة الثانية والنصف لاطلاعه على تركيبة الحكومة، مشيرا إلى أنه تم رفض هذه الدعوة “احتراما لحزب قلب تونس ومناضليه وناخبيه”.

وكتب القروي “إننا لسنا معنيين بتشكيل هذه الحكومة ورافضون للمسار وطريقة التعاطي التي تمت بهما”.

ومن المنتظر أن يعلن الياس الفخفاخ مساء اليوم السبت تركيبة حكومته بعد أن كان ذلك مقررا الليلة الماضية. وأوضح الفخفاخ عقب استقباله أمس من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أنه “حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف، تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم السبت على الساعة السادسة مساء، وذلك لمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة”.