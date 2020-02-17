تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

تغشى السماء، اليوم الاثنين، بعض السحب على كامل البلاد ثم تتكاثف تدريجيا بمناطق أقصى الشمال الغربي مع نزول بعض الأمطار الضعيفة آخر الليل.

تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س بمنطقة سرات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.

البحر متموج بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 22 درجة.

وتكون السماء غدا، الثلاثاء 18 فيفري 2020، بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال مع نزول بعض الأمطار الضعيفة بمناطق أقصى الشمال الغربي. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل في حين تعرف درجات الحرارة في استقرار نسبي لتتراوح القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.