بطولة ايطاليا : لاتسيو يقفز للمركز الثاني بعد انتفاضة أمام إنتر ميلان

انتفض لاتسيو بشكل رائع في الشوط الثاني ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على إنتر ميلان ويجتاز فريق المدرب أنطونيو كونتي نحو المركز الثاني في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم امس الأحد.

وتقدم الفريق الزائر أولا عندما سجل آشلي يانغ هدفه الأول مع إنتر في نهاية الشوط الأول. لكن لاتسيو أدرك التعادل عن طريق تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش هدف الانتصار في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة تقدم لاتسيو إلى المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر بينما يتقدم بنقطتين على إنتر الذي تراجع إلى المركز الثالث. وعزز لاتسيو رقمه القياسي بالبقاء 19 مباراة بلا هزيمة في البطولة كما وضع حدا لسلسلة من 16 مباراة لإنتر دون خسارة في المسابقة.

وأبلغ سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو سكاي سبورت إيطاليا “قدمنا مباراة رائعة الليلة. في الشوط الأول كنت مقتنعا بأننا سنفوز إذا نجحنا في تجنب هجمات إنتر المرتدة”. وأضاف “بين الشوطين، قلت إننا إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة وبأداء أفضل في اللمسة الأخيرة، سنقلب الأمور رأسا على عقب وسنفوز”.

واقترب لاتسيو من افتتاح التسجيل بعد مرور تسع دقائق فقط عندما ارتدت تسديدة ميلينكوفيتش-سافيتش بعيدة المدى من العارضة. لكن إنتر هو من تقدم قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول عندما أبعد توماس ستراكوشا حارس لاتسيو تسديدة أنطونيو كاندريفا لتصل الكرة إلى يانغ الذي سدد في سقف المرمى.

ونجح أصحاب الأرض في الرد سريعا في الشوط الثاني عندما تعرض إيموبيلي لإعاقة من الخلف داخل المنطقة عن طريق ستيفان دي فري مدافع لاتسيو السابق، وسدد مهاجم إيطاليا من علامة الجزاء في الشباك ليرفع رصيده إلى 26 هدفا في البطولة هذا الموسم.

وتقدم لاتسيو حين أبعد مارسيلو بروزوفيتش تسديدة آدم ماروشيتش من على خط المرمى لتصل الكرة إلى ميلينكوفيتش-سافيتش الذي نجح في إيجاد مساحة ليسدد بقدمه اليسرى في الزاوية السفلى للمرمى.

وقال كونتي مدرب إنتر “أعتقد أنها كانت مباراة متوازنة للغاية، لم يسيطر أي فريق على اللعب. “تحددت النتيجة بهدفين أعتقد أنه كان من الممكن تجنبهما”.