في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الاثنين 17 فيفري 2020

الحمل

سوف تتحسن أوضاعك في العمل بعد أيام من المشاحنات المتواصلة. احرص على أن يكون التفاهم أساس العلاقة بينك وبين الشريك حتى تصبح حياتك مع الشريك مستقرة وهادئة.

الثور

إذا قررت مواجهة الشريك بمشاعرك، فلا تتردد فى هذا القرار، وحاول أن تحسم الأمر سريعا حتى لا ترجع عن قرارك مجددا. ربما تشعر اليوم بسوء حالتك الصحية وبعض الضغوط النفسية التي سوف تؤثر عليك وذلك بسبب بعض التقلبات المناخية السيئة.

الجوزاء

المعلومات التي تحصل عليها اليوم من بعض الزملاء أو الأصدقاء قد تتسبب لك في الشعور بالقلق والتوتر. تحاول أن تصل إلى هدفك بأي طريقة ولكن لسوء حظك، لن تكون الظروف لصالحك اليوم. لا يوجد أي شيء يستحق أن تعيش حالة من الحزن والكآبة.

السرطان

قد تكون متعبا اليوم بسبب المجهود الذي بذلته خلال الأيام الماضية، ولذلك إذا حاولت أن تجبر نفسك على القيام بأي شيء، ستجد أن قدرتك على العمل تتضاءل وتقل تدريجيا. اعلم جيدا أن جسدك بحاجة إلى الراحة. يفضل أن تقضي وقتك في المنزل. دلل نفسك وتناول طعامك المفضل.

الاسد

لأنك تشعر الآن بالتعب أو بالإرهاق، تظن أنك ليست لديك القدرة على العمل مجددا في أي مشروع. يجب أن تتخذ بعض الخطوات الآن لحل مشاكلك المعقدة. توقف عن العمل الآن، وأغلق عينيك، ثم استرخ، وخذ نفسا عميقا. كرر هذه الخطوات وستشعر أنك أفضل.

العذراء

تريد أن تعيش اليوم في جو هادئ دون التعرض لأي مشكلة أو مواجهة مع شخص أحمق، ولكن في الواقع، هذا مجرد حلم، فكل يوم تعيشه يأتي بالأحداث السارة والسيئة أيضا. الوقت مناسب لتقترب أكثر من أصدقائك. قد يخفف عنك هذا الصديق الضغط النفسي الذي تشعر به.

الميزان

لا تلومن نفسك على شيء لست مسؤولا عنه. ربما نصحت أحد أصدقائك الفترة الماضية للتصرف بأسلوب ما، ولكنه لم ينفذ نصائحك. هذا هو خطأه وليس خطأك. كل شخص لديه حرية الاختيار وكذلك هو صاحب القرار. ضعفك أمام الآخرين سيمكنهم من السيطرة عليك.

العقرب

لا تهتم بنتائج مشاريعك اليوم، بل من المفترض أن تركز على المشاريع القادمة. الواقع لا مفر منه، لذلك عليك أن تعيش حياتك وتستمتع بكل لحظة فيها. لم تعد تهتم بنوعية الأشخاص الذين تتعرف عليهم، وذلك سوف يعرضك لمشاكل كثيرة.

القوس

يبدو أنك اجتهدت الأيام الماضية وبذلت جهدا غير عادي. ألم تجد أن الوقت قد حان للراحة؟ حتى إذا لم تكن تشعر بالتعب والإجهاد فجسدك يستحق الراحة. الاستراحة لأيام قليلة سيكون لها تأثير إيجابي عليك فيما بعد. قم برحلة قصيرة إلى مكان مختلف.

الجدي

تشعر اليوم أنك في سباق وأوشكت على الوصول إلى نقطة النهاية. تتسابق مع من حولك في السباق، وتنتظر لتسمع أنك الفائز في هذا السباق. ربما تشعر بالقوة والفخر عندما تحقق ما تريد اليوم. كن صبورا، ولا تضع طاقتك أو مجهودك في أمور لا جدوى منها.

الدلو

لا خطأ في أن يكون لك تفضيل أو رأي محدد، وإن كان هناك من لا يعجبه هذا الأمر، فقد يكون هذا الشخص لا مكان له حولك. كن مستقلا بذاتك دائما مهما حدث، لأنك قد تفقد الكثير في البداية.

الحوت

يبدو أنك تفكر بقلبك ليس بعقلك اليوم. التغيرات التي تحدث في حياتك اليوم ستجعلك أكثر حبا لعملك ولمحيطك بشكل عام. الشيء الرائع الذي تلاحظه اليوم هو اهتمام الآخرين بك. سوف تعرف اليوم من يحبك ومن يكرهك.