بالأسماء/التشكيلة الوزارية لحكومة الياس الفخفاخ…

كشف المكلّف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، مساء السبت، إثر لقائه برئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، عن تركيبة حكومته، التي كانت محل توافق بين الأطراف الحزبية والبرلمانية المشاركة في المشاورات، قبل إعلان حركة النهضة (54 نائبا) عن انسحابها من هذه التركيبة وعدم منحها الثقة في البرلمان.

وبحسب ما صرح به الفخفاخ، فإن 15 من أعضاء حكومته المقترحة (29 وزيرا وكاتبتي دولة)، “مستقلون”، في حين توزعت بقية الحقائب بين أحزاب النهضة (6 وزراء) والتيار الديمقراطي (3) وحركة الشعب (2) وتحيا تونس (2) مقابل حقيبة وحيدة لكل من “كتلة الإصلاح عن حركة نداء تونس” وحزب البديل. ولم يفصح المكلف بتشكيل الحكومة عن انتماء كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائية، عاقصة البحري.

وكانت تركيبة الحكومة المعلنة على النحو التالي:

ـ وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري (مستقلة)

ـ وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)

ـ وزير الدفاع الوطني : عماد الحزقي (مستقل)

ـ وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري (مستقل)ـ وزير المالية: محمد نزار يعيش (مستقل)ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي ( التيار الديمقراطي)

ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: محمّد سليم العزابي (تحيا تونس)ـ وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بلحاج (حركة الشعب)ـ وزير الشؤون الاجتماعية: حبيب الكشو (مستقل)ـ وزير النقل واللوجستيك : عماد الحمامي ( النهضة)ـ وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية : أنور معروف (النهضة)ـ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المالية : أسامة الخريجي (مستقل)ـ وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي: منجي مرزوق (مستقل)

ـ وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)

ـ وزيرالسياحة والصناعات التقليدية : محمد علي التومي (البديل التونسي)

ـ وزير التجارة : محمد مسيليني (حركة الشعب)ـ وزير البيئة : شكري بن حسن (تحيا تونس)ـ وزيرة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: لبنى الجريبي (مستقلة)

ـ وزير التجهيزوالإسكان والتهيئة الترابية: منصف السليطي (النهضة)ـ وزير الشؤون الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري (مستقلة)ـ وزير الصحة: عبد اللطيف المكي ( النهضة)ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي : خليل العميري (النهضة)ـ وزير التربية: محمد الحامدي (التيار الديقراطي)ـ وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)

ـ وزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري (مستقلة)ـ وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار الديقراطي)ـ وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العياشي الهمامي (مستقل)

ـ وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: علي الحفصي (كتلة الإصلاح عن حركة نداء تونس)

ـ كاتبة دولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلّة)

ـ كاتبة دولة للفلاحة مكلّفة بالموارد المائيّة: عاقصة البحري