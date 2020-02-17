“توننداكس” يرتفع بنسبة 22ر0 بالمائة مع بداية حصة الاثنين

بدأت المعاملات في بورصة الاوراق المالية بتونس، الاثنين، بنسق إيجابي ليربح مؤشرها المرجعي “توننداكس” ما قدره 22ر0 بالمائة ويصل الى

مستوى 11ر131 7 نقطة مع حجم تداول بقيمة 112ر0 مليون دينار.

واتجهت أسهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 33ر3 بالمائة بقيمة 34ر4 دينار (د) تلاه سهما “نيوبادي لاين” وبنك الامان بنسبة على التوالي بنسبة 86ر2 بالمائة (66ر4 د) و85ر2 بالمائة (80ر28 د).

في المقابل، تراجع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية “سوتيتال” بنسبة 82ر4 بالمائة (33ر5 د) وكذلك الشأن لسهمي الخطوط التونسية والتونسية لاعادة التأمين، على التوالي بنسبة 16ر4 بالمائة (69ر0 د) و50ر2 بالمائة (40ر7 د)