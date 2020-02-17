المرسى/ إلقاء القبض على 04 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات

بصفة استثنائية/وزارة الفلاحة تقرر مواصلة العمل بالتعريفة التفاضلية لمياه ريّ الحبوب والاعلاف

إلقاء القبض على شخص من أجل السرقة بإستعمال العنف

فيديو/”فريق طبي عسكري متمرس،تحاليل بيولوجية وحجر صحي”: رائد طبيب وعضوة في الفريق المشرف على التونسيين العائدين من الصين تتحدث لـ”المصدر”..

“توننداكس” يرتفع بنسبة 22ر0 بالمائة مع بداية حصة الاثنين

2020/02/17 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

بدأت المعاملات في بورصة الاوراق المالية بتونس، الاثنين، بنسق إيجابي ليربح مؤشرها المرجعي “توننداكس” ما قدره 22ر0 بالمائة ويصل الى
مستوى 11ر131 7 نقطة مع حجم تداول بقيمة 112ر0 مليون دينار.

واتجهت أسهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 33ر3 بالمائة بقيمة 34ر4 دينار (د) تلاه سهما “نيوبادي لاين” وبنك الامان بنسبة على التوالي بنسبة 86ر2 بالمائة (66ر4 د) و85ر2 بالمائة (80ر28 د).

في المقابل، تراجع سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية “سوتيتال” بنسبة 82ر4 بالمائة (33ر5 د) وكذلك الشأن لسهمي الخطوط التونسية والتونسية لاعادة التأمين، على التوالي بنسبة 16ر4 بالمائة (69ر0 د) و50ر2 بالمائة (40ر7 د)

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn