بطولة فرنسا : مرسيليا يقلص الفارق في الصدارة

قلص أولمبيك مرسيليا الفارق في صدارة بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم إلى عشر نقاط بعدما سجل هدفين سريعين في منتصف الشوط الثاني ليفوز 2-1 على مستضيفه ليل امس الأحد.

ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب برصيد 62 نقطة من 25 مباراة بعد تعادله 4-4 خارج ملعبه مع أميان اول أمس السبت، بينما يأتي مرسيليا ثانيا ولديه 52 نقطة وبقي ليل في المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعدما حول الفريق الزائر تأخره لانتصار في مباراة ممتعة.

واقترب المهاجم فيكتور أوسيمن مرتين من التسجيل في الشوط الأول قبل أن يضع ليل في المقدمة في الدقيقة 51 بتسديدة من فوق الحارس ستيف مانداندا بعد تلقيه تمريرة اخترقت الدفاع من جوناثان بامبا.

وأضاع مرسيليا ركلة جزاء في الدقيقة 60، إذ أنقذ مايك مينيان حارس ليل تسديدة فالنتين رونجييه من علامة الجزاء بعدما ارتكب تياغو جالو مخالفة ضد بونا سار، لكن تقدم ليل لم يدم طويلا.

وعادل مرسيليا النتيجة في الدقيقة 67 بعدما حول رينيلدو ماندافا مدافع ليل ضربة رأس فاليري جيرمان في شباك فريقه وصنع لاعب وسط مرسيليا الهدف الثاني بعد دقيقتين.

وانطلق جيرمان على الجناح الأيمن وأرسل تمريرة عرضية رائعة للمهاجم الأرجنتيني داريو بنيديتو الذي وضع الكرة في الشباك عند الزاوية القريبة ليستكمل انتفاضة مرسيليا.

وفي مباريات أخرى أقيمت امس الأحد، واصل أولمبيك ليون تراجعه وتعادل 1-1 بملعبه مع ستراسبورغ بعدما ألغى كيفن لوسيان زوهي تقدم أصحاب الأرض عن طريق برتران تراوري.

وبهذه النتيجة يحتل ليون المركز 11 برصيد 34 نقطة بينما تقدم ستراسبورغ مركزا واحدا إلى السابع برصيد 37 نقطة.

وخسر ستاد رين صاحب المركز الثالث 1-صفر خارج أرضه أمام ستاد رانس، بينما بقي بريست في المركز 13 بعد فوزه 3-2 على سانت إيتيين المتعثر.

ومنحت ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق بول لان وجايتان شاربونييه وإيرفين كاردونا التقدم 3-صفر لصالح بريست قبل أن يقلص سانت إيتيين، الذي يحتل المركز 16 بالقرب من منطقة الهبوط، الفارق عن طريق ديني بوانغا ولويس ديوني.