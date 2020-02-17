نابل : إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية خلسة وإيقاف 21 شخصا من بينهم فتاة

تمكّنت وحدات الحرس البحري في قليبية من ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين الاحد والاثنين من إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية خلسة وإيقاف 21 شخصا من بينهم فتاة، وفق ماذكره مصدر أمني مسؤول لصحفية (وات).

وأفاد المصدر ذاته، أن وحدات الحرس البحري تمكّنت من ضبط قارب عرض البحر على مستوى سواحل مدينة قربة على متنه 14 شخصا من بينهم فتاة. واضاف ان العملية الثانية تتمثل في حجز قارب في سواحل مدينة منزل تميم على متنه 7 أشخاص أصيلي منزل تميم بصدد اجتياز الحدود البحرية في اتجاه السواحل الايطالية.

وأكد انه تم الاحتفاظ بهم جميعا بعد استشارة النيابة العمومية لاستكمال التحقيقات ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة.