جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 17 فيفري 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخباريىة الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها النهضة تختار اليوم مرشحا لتشكيل الحكومة والتونسيين العائدين من مدينة ووهان الصينية في حالة صحية جيدة اضافة الى ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 1771 شخصا .

وقد علم موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” أن لقاء جمع اليوم الاثنين 17 المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ برئيس حزب تحيا تونس ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بمقر إقامة الأخير بقرطاج.

واضاف الموقع ، ان هذا اللقاء ياتي عقب الأزمة الأخيرة التي يشهدها مسار تشكيل الحكومة اثر إعلان النهضة انسحابها من تشكيلتها وعدم منحها الثقة عند عرضها على البرلمان ، مشيرا الى ان لقاءات واتصالات أخرى جمعت الفخفاخ بمختلف الأطراف السياسية المفترض مشاركتها في الحكومة إضافة إلى زعماء المنظمات الاجتماعية ورئيس مجلس نواب الشعب بهدف تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف والخروج من المأزق الذي تردت إليه مشاورات تشكيل الحكومة. وذكر ان المهلة الدستورية بشهر غير قابل للتجديد لتشكيل حكومة الفخفاخ تنتهي بحلول يوم 19 فيفري الجاري.

وجاء في نفس الموقع ، أنه تم ابلاغ حركة النهضة أن اليوم هو آخر أجل للعودة للتفاوض والاتفاق حول تركيبة الحكومة أوسيتم مساء سحب وزرائها وتعويضهم بأسماء اخرى والذهاب بالحكومة المقترحة الى البرلمان لنيل الثقة وإن لم تحض بثقة البرلمان فسيتم التوجه لانتخابات تشريعية مبكرة حسب ما أكّده أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي .

وبين المغزاوي ، في تصريح للاذاعة ، ان قرار اعتبار اليوم آخر مهلة هو قرار تم اتخاذه بالتشاور بين المكلف بتشكيل الحكومة وعدد من الشركاء ، مستنكرا توجّه البعض إلى حل آخر غير الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة في حال عدم التوافق بخصوص حكومة الفخفاخ .

واورد موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” تدوينة للقيادي في حركة النهضة، أسامة بن سالم اكد فيها ، إن الحركة ستنطلق في مشاورات لاختيارمرشح لتشكيل الحكومة وسحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد.

واضاف ان النهضة تنطلق غدا في مشاورات اختيار مرشح الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة و سحب الثقة من الشاهد ولن يستطيع الرئيس حل البرلمان.

ونشر ذات الموقع ، تصريحا للدكتور سمير عبد المومن ، أنّ التونسيين العائدين من مدينة ووهان الصينية، في حالة جيّدة ، مشيرا الى انه تمّ بعد التنسيق بين وزارتي الصحة والدفاع توفير ظروف إقامة طيبّة جدّا لجميع التونسيين الذين وقع عزلهم كإجراء احترازي إثر عودتهم من مدينة ووهان الصينية مصدر فيروس كورونا الجديد .

واضاف انه تم إجراء عمليات مراقبة يومية طيلة فترة الحجر، و أثبتت نتائج جميع الاختبارات و التحاليل سلامتهم و سلامة الطاقم الذي أشرف على مراقبتهم من الفيروس، و سيقع اليوم الاثنين تسليمهم لعائلاتهم.

وفي الاخبار العالمية ، ذكر موقع قناة ” نسمة ” ان اللجنة الحكومية للصحة بالصين اعلنت ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى 1771، وإصابة 70548 شخصا ، مشيرا الى ان عدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 105 شخصا.

واضاف الموقع ان العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء كورونا يبلغ حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس .