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عاجل/رئيس الجمهورية يحسمها بخصوص سحب الثقة من الشاهد ويؤكد ان احكام الدستور واضحة..

2020/02/17 الأولى, المصدر, تونس, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 17 فيفري 2020 بقصر قرطاج السيد إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة.

وتناول اللقاء المشاورات الجارية بخصوص تكوين الحكومة.

وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد أكد الرئيس خلال هذا اللقاء على أن أحكام الدستور واضحة، مبينا أن الفصل 89 من الدستور هو الذي يُطبّق في الوضع الحالي، مشددا على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور.

وأضاف رئيس الدولة أنه لا يجوز سحب ثقة من حكومة تصريف الأعمال لأنها حكومة غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي، إذ لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له.

واعتبر أن هذا النوع من التأويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال غير مقبول بل هو من قبيل العبث الدستوري، مؤكدا أنه لا مجال لتطبيق غير الفصل التاسع والثمانين من الدستور في الوضع الحالي.

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